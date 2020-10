Schwerpunkte

Invasion der Glücksbringer

27.10.2020 05:30, Von Theresa Stadtmüller — E-Mail verschicken

Vor allem an Hauswänden sind die gepunkteten Insekten dieses Jahr häufig zu beobachten, aber wieso eigentlich?

Seit der Herbst begonnen hat und die Temperaturen stetig fallen, sieht man immer mehr von ihnen: Marienkäfer. Die kleinen Schädlingsfresser sind unterwegs, oft gleich hunderte von ihnen. Wieso man sie momentan so häufig sieht und wie man ihnen beim Überwintern helfen kann, erklärt der Biologe und Insektenexperte Stefan Kress vom Nabu Stuttgart.

Der asiatische Harlekin-Marienkäfer auf einem Fenstersims Foto: Just

Vielen Menschen ist es dieses Jahr besonders aufgefallen: Deutlich mehr Marienkäfer machen sich auf die Suche nach einem geeigneten Winterquartier. So auch Hans Marzinzik aus Oberensingen. Vor ungefähr drei Wochen bemerkte er erstmals das vermehrte Auftreten der kleinen Tiere. Verteilt über die gesamte Hauswand sollen sich hunderte von ihnen gesammelt haben. Auch seine Nachbarn machten die gleiche Beobachtung. Die Jahre zuvor sei ihm dies nicht so deutlich aufgefallen, so Marzinzik.