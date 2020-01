Interesse an Zielen in der Region steigt

14.01.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Urlaubsmesse CMT steuert auf einen neuen Besucherrekord zu – Viel Interesse auch an Nürtingen, Neuffen und Beuren

Der Zulauf zur Touristikmesse CMT am Stuttgarter Flughafen steigt von Jahr zu Jahr. Schon am Wochenende waren 90 000 Besucher in die Hallen geströmt. Am Montag herrschte ebenfalls mehr Betrieb als in den Vorjahren – auch an den Ständen der Städte Nürtingen und Neuffen, des Freilichtmuseums Beuren und der Alpakafarm.