28.04.2021 05:30

Wie kann im 21. Jahrhundert, wo Informationen in Sekundenschnelle rund um den Globus huschen, die Kommunikation derartig in die Hose gehen wie in Unterensingen am Montag? Es liegt der Verdacht nahe, dass hier zu wenig auf moderne Kommunikationsmittel gesetzt wird. Es reicht nicht, die Industriegebiete und die Schule ans Glasfasernetz anzuschließen, Digitalisierung ist auch eine Geisteshaltung. Man muss sie wollen.

Während andere Gemeinden die Eltern per App über Aktuelles aus der Kinderbetreuung informieren, bekommen die Unterensinger Eltern die Information, dass gerade wieder die Kopfläuse umgehen, im Zweifelsfall per Zettel an der Tür mitgeteilt oder es geht eine EMail an die Elternvertreter hinaus, damit diese die Informationen weiterleiten. Nicht jeder liest ständig seine EMails, aber das Smartphone haben die meisten immer in der Tasche.