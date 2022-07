Schwerpunkte

INO mit neuem Vorsitzenden

05.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Wahl bei der Mitgliederversammlung: Helmuth Kern folgt Roland Kilgus.

NECKARTENZLINGEN. Bei der jüngst abgehaltenen Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft Neckartenzlinger Ortsgeschichte (INO) erinnerte der Vorsitzende Roland Kilgus mit Dankbarkeit an den kürzlich verstorbenen Hans Schäfer, der zu den Gründungsmitgliedern der INO zählt und der das Amt des Schatzmeisters gewissenhaft ausübte. In der Schriftenreihe „Neckartenzlinger Geschichtsblätter“ hat er den Beitrag 7, „Die Entwicklung des Bildungszentrums Neckartenzlingen 1995 bis 2013“, verfasst. Auch im neuen Heimatbuch bearbeitete er dasselbe Thema. Kilgus schloss mit den Worten: „Wir werden unseren Freund Hans Schäfer für seinen tatkräftigen Einsatz stets in dankbarer Erinnerung behalten.“

Nach der Behandlung der Regularien wie zum Beispiel Stand neuer Projekte stellte Willi Hirn den Rechnungsabschluss für 2021 vor. Gerd Fauser berichtete über die Kassenprüfung, die Entlastung wurde erteilt. Bürgermeisterin Melanie Braun leitete die Entlastung der übrigen Vorstandsmitglieder und die Neuwahlen.