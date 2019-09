Infonachmittag im Hospiz

23.09.2019

ESSLINGEN (pm). Am Donnerstag, 10. Oktober, findet um 15 Uhr der monatliche Informationsnachmittag im Hospiz Esslingen, Keplerstraße 40, statt. Mitarbeiterinnen des Hospizes informieren darüber, welche Formen der Unterstützung das Hospiz anbietet, wie die ambulante Begleitung organisiert wird und wer ins stationäre Hospiz aufgenommen werden kann. Anmeldung per E-Mail an info@hospiz-esslingen.de oder unter Telefon (07 11) 13 63 20 10.