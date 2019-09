In wenigen Wochen Ururoma

Anneliese Maier feiert heute ihren 100. Geburtstag – Jubilarin geht immer noch gerne spazieren

Zum 100. Mal feiert Anneliese Maier heute ihren Geburtstag im Kreise ihrer Großfamilie und blickt zurück auf viele schöne Momente in ihrem Leben. Neben vier Kindern hat sie zehn Enkel, 17 Urenkel und das erste Ururenkelchen ist auf dem Weg.

Wandern kann Anneliese Maier leider nicht mehr – fit ist sie aber noch allemal. Foto: Wörn

UNTERENSINGEN. Am 3. September 1919 wurde Anneliese Maier, geborene Frey, in Frankfurt am Main als jüngere von zwei Töchtern geboren und wuchs im Ortsteil Heddernheim auf. Während des Krieges lernte sie dort ihren späteren Ehemann Heinz Maier kennen, der Soldat war. Am 28. November 1942 heirateten die beiden und wurden im Juni des darauffolgenden Jahres Eltern ihrer Tochter Sigrun.