In und um Nürtingen werden Christbäume gesammelt

08.01.2020 05:30

In vielen Gemeinden gibt es am Samstag Sammlungen – Sammelplätze im Stadtgebiet

Ausgedient: Wie hier im Roßdorf können Christbäume abgegeben werden. Foto: Holzwarth

(red) Noch bis zum Samstag, 11. Januar, können die ausgedienten Weihnachtsbäume an verschiedenen Sammelstellen im Stadtgebiet kostenlos abgelegt werden. Die Sammelstellen sind zu finden im Rieth, Robert-Mayer-Straße (beim Kindergarten), im Roßdorf in der Hans-Möhrle-Straße auf der Nanzwiese, an der Bushaltestelle Ersbergschule in der Ersbergstraße am Parkplatz neben dem Glascontainer, am Freibad-Parkplatz in der Kornbeckstraße und in der Hessestraße am Parkplatz neben dem Glascontainer. Drähte und sonstiger Baumschmuck müssen unbedingt vorher entfernt werden.