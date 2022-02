Schwerpunkte

In Kleinbettlingen gibt es Parkplatzprobleme

25.02.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Ein Parkkonzept soll Abhilfe schaffen. Das letzte Wort hat aber das Landratsamt. Eine Bürgerbefragung war auf geringe Resonanz gestoßen. Durch Freigabe des Festplatzes könnte die Situation entschärft werden.

Vor allem in der Seestraße in Kleinbettlingen ist der Parkdruck groß, ein Verkehrskonzept soll Abhilfe schaffen. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Das Parken in den Wohngebieten wird zu einem immer größeren Problem, vor allem Kleinbettlinger haben sich in der Vergangenheit immer wieder über die Situation beschwert. Die Verwaltung hat darauf reagiert und für den Ortsteil ein Parkkonzept erstellt. Die Vorschläge gehen nun ans Landratsamt, die Verkehrsbehörde wird nach Einschätzung von Verwaltungs-Mitarbeiter Michael Kraft eine Verkehrsschau anberaumen: „Die Entscheidung liegt ausschließlich bei der Behörde, es besteht keine Garantie auf tatsächliche Umsetzung“, machte er am Dienstag bei der Sitzung des Gemeinderats deutlich. SPD-Rätin Sandra Maisch sprach in diesem Zusammenhang eine Bitte aus: Es solle, wenn möglich, von jeder Gruppierung im Rat ein Vertreter bei der Verkehrsschau mit dabei sein.