Schwerpunkte

In Frickenhausen ging die Post ab

28.09.2020 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Das bundesweit erste Seifenkistenrennen während der Corona-Pandemie lockte über 40 Teams nach Frickenhausen

Keiner ist zu klein, ein Seifenkistenfahrer zu sein. Doch manchmal scheint es hilfreich, wenn der Papa nebenher rennt. Foto: Krytzner

FRICKENHAUSEN. Jahrelang hatten Gemeinschaftsschullehrer Francesco Mandracchio und zahlreiche Helfer das erste Seifenkistenrennen in Frickenhausen minutiös vorbereitet und organisiert. Im Juli dieses Jahres hätte die Austragung über die Bühne gehen sollen, doch der Start musste wegen Corona verschoben werden. Am gestrigen Sonntag war es nun soweit und Organisator Francesco Mandracchio zeigte sich angesichts des großen Interesses begeistert: „Wir hätten uns schon über zehn Anmeldungen gefreut, jetzt sind es 44 Teams geworden, die beim Rennen teilnehmen wollen.“ Über zehn Teams habe man sogar absagen müssen, weil es sonst zu viele geworden wären. Austragungsort war die Hölzlachstraße in Frickenhausen. „Diese schien uns mit ihrem Gefälle für das Rennen geeignet“, erklärt Mandracchio die Streckenwahl.