Schwerpunkte

Diamantene Hochzeit von Heidemarie und Hermann Stix aus Beuren

21.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Heidemarie und Hermann Stix aus Beuren feiern heute ihre diamantene Hochzeit.

Sechzig Jahre sind Hermann und Heidemarie Stix heute verheiratet.

BEUREN. Es war 1958, als sich die beiden in der Wirtschaft am Nürtinger Bahnhof zum ersten Mal begegneten. Heidemarie Bauer, so ihr damaliger Mädchenname, arbeitete dort als Servicekraft. Die aus Titisee stammende Jubilarin hatte im „Schwarzwälder Bote“ die Stellenanzeige gesehen und kam so nach Nürtingen. Hermann Stix, geboren im Sudetenland, wuchs in Unterfranken auf und folgte nach der Polstererlehre in Niederrhein seinen Geschwistern ins Schwabenland, wo er per Zufall dann seine spätere Ehefrau beim Zigarettenholen kennenlernte. „An Weihnachten gingen wir dann zusammen in die Kirche“, erzählt Heidemarie mit einem Lächeln.