Schwerpunkte

In der Tälesbahn zwischen Nürtingen und Neuffen wird es eng

03.11.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Zwischen Nürtingen und Neuffen wird es eng: Die Tälesbahn fährt bis zum 13. November morgens mit nur drei Triebwagen

Die Tälesbahn ist morgens meist überfüllt. Die nächsten zwei Wochen wird es wohl nicht besser werden: Einer der Triebwagen der Bahn ist momentan in der Oberpfalz, um dort repariert zu werden. Ersatz gibt es keinen. Morgens und mittags, also wenn die Schüler unterwegs sind, wird es daher noch etwas kuscheliger in den Waggons.

Der Schülerzug der Tälesbahn fährt in den nächsten zwei Wochen mit nur drei anstatt vier Triebwagen. Foto: Just

NEUFFEN/NÜRTINGEN. Die Züge seien ohnehin schon übervoll, schreibt eine besorgte Mutter unserer Zeitung. Vor allem die Verbindungen um 7.12 Uhr ab Neuffen sowie um 12.59 Uhr ab Nürtingen. Nun fällt auch noch für die nächsten zwei Wochen einer der vier Triebwagen aus. Wie kann das sein?