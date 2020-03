In der Region sind fast alle Veranstaltungen abgesagt

14.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Nach Empfehlungen des Gesundheitsamtes werden weitere Zusammenkünfte vertagt

Am Freitag erreichten unsere Zeitung noch mehr Veranstaltungsabsagen als am Donnerstag. Die zunehmende Zahl der Infizierten und der Todesfälle versetzt Veranstalter und Gemeinden so sehr in Sorge, dass praktisch alle Zusammenkünfte auch kurzfristig abgesagt werden.

Leere Reihen im K3N: Bis auf Weiteres werden dort keine Veranstaltungen stattfinden. Foto: pm

(red) Hier ein Überblick über alle Veranstaltungsabsagen, die der Nürtinger/Wendlinger Zeitung am Freitag zugegangen sind, sortiert nach Ortschaften. NÜRTINGEN: auf Empfehlung des Gesundheitsamtes muss die für Freitag, 20. März, angesetzte Geburtstagsrevue zu Ehren Friedrich Hölderlins entfallen. Es soll einen Ersatztermin geben. Die kostenlosen Einlasskarten verfallen.

Der abschließende Termin der Gesprächsreihe zur Ausstellung „Fritz Ruoff – Mein Nürtingen 2020“ in der Fritz und Hildegard Ruoff Stiftung am kommenden Sonntag, 15. März, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.