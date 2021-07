Schwerpunkte

Arbeiten an der neuen Ortsmitte in Frickenhausen

21.07.2021 05:30

FRICKENHAUSEN. Für Bürgermeister Simon Blessing sind die Bagger ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Arbeit an der neuen Ortsmitte nach Jahren der Planung tatsächlich begonnen hat. „Seit einer Woche wird abgerissen“, sagt der Schultes. Das eine Haus beim Rathaus hin zur Unteren Straße ist bereits weg, nun geht es dem Doppelhaus oben beim Parkplatz am Rathaus an den Kragen (Bild). Bereits vor circa drei Wochen hatten die Abrissarbeiten mit einem Holzschuppen am Haus begonnen. Da der Untergrund aber noch nicht archäologisch erfasst war, mussten erst einmal die Fachleute an die Arbeit. Sie dokumentierten Siedlungsspuren. Auch sonst geht es in der Ortsmitte voran. Die Rampe von der Straße Im Dorf her ist mittlerweile eingeschalt. Mit der Erteilung der Baugenehmigung für die Ortsmitte rechnet Blessing dann für das Monatsende. Gespräche mit den Anliegern laufen ebenso. Wenn dann das Baufeld vollends geräumt ist, können die Versorgungsleitungen umverlegt werden, so Blessing. „Wir gehen Zug um Zug vor“, sagt der Bürgermeister. Baubeginn könnte im Oktober sein, so Simon Blessing. Als Erstes wird die neue Tiefgarage an der Reihe sein. Unter anderem sollen dann drei Gebäude mit Wohnraum, Arztpraxen und Gastronomie entstehen. Für die Bauphase für das Jahrhundertprojekt rechnet man in Frickenhausen mit 18 bis 24 Monaten. aw/Foto: Holzwarth