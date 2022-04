Schwerpunkte

In der Frickenhäuser Ortsmitte wurde der erste Teil der Tiefgaragendecke betoniert

Der Bau der neuen Frickenhäuser Ortsmitte macht weiter große Fortschritte. Am Mittwoch wurde der erste Deckenabschnitt für die Tiefgarage betoniert. Der Bereich ist links von der großen roten Betonpumpe zu sehen, zu erkennen an den gelben Bauteilen. Er liegt in Richtung der Unteren Straße. Alles lief planmäßig, wie Projektleiter Konstantin Rasch von der Firma Bunte im Gespräch mit der Nürtinger Zeitung bestätigt. Auch das Wetter spielte mit. Es regnete nämlich nicht. Die Betonpumpe M52 wurde von der Firma Wenzelburger geliehen. Die lieferte auch den Beton, wie Rasch berichtet – und das war schon für diesen ersten Deckenabschnitt eine ganze Menge: 14 Betonmischer-Ladungen waren dafür nötig. Damit wurden insgesamt für diese Aktion am Mittwoch 105 Kubikmeter Beton vom Typ C35/45 geliefert. Betoniert wurde in diesem Abschnitt eine Deckenfläche von 300 Quadratmetern mit einer Stärke von 35 Zentimetern. Weitere Deckenabschnitte werden folgen, am Ende sollen auf diese Decke dann die drei neuen Gebäude gebaut werden. Bei dem zuerst ausgeführten u-förmigen Abschnitt handelt es sich um einen etwas tieferliegenden Bereich. Am Montag soll – wenn denn das Wetter erneut mitspielt – der nächste große Abschnitt betoniert werden. Dieser wird dann etwas höher und teilweise auf dem bereits fertigen, tiefer angesiedelten Abschnitt liegen. Man arbeitet sich Stück für Stück von unten nach oben vor, erklärt Rasch. Im Verlauf des Jahres 2023 soll die Jahrhundertbaustelle im Täle fertiggestellt sein, hoffen die Verantwortlichen – spätestens nach zwei Jahren Bauzeit ab dem ersten Spatenstich im Oktober 2021 also. aw Foto: Blessing