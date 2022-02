Schwerpunkte

In den Kindergärten in Altenriet werden 24 Plätze frei

18.02.2022 05:30, Von Lutz Selle

In Altenriet stellt sich die Situation in den Betreuungseinrichtungen am Heerweg und in der Halde bedeutend besser dar als angenommen. Auch im laufenden Kindergartenjahr konnte allen Kindern ein Platz angeboten werden.

ALTENRIET. Viel besser als befürchtet stellt sich die aktuelle Kindergarten-Situation in Altenriet dar. „Alle Kinder, die im laufenden Kindergartenjahr einen Platz wollten, haben einen bekommen“, lautete das Fazit von Gemeindemitarbeiterin Ursula Zizelmann bei ihrer Präsentation der Kindergarten-Bedarfsplanung am Dienstagabend im Gemeinderat. „Das habe ich vorher nicht so erwartet.“ Denn vor einem Jahr hatte sich die Situation noch kritisch dargestellt.