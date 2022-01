Schwerpunkte

In Beuren muss der Kindergarten weiter auf den Ausbau warten

29.01.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Aufgrund der kritischen Haushaltslage passiert am Kelterplatz in Beuren in diesem Jahr nichts mehr. Die neue Lüftungsanlage wird aber in der Grundschule eingebaut. Das gestörte Telekom-Mobilfunknetz und Graffiti auf dem Friedhof sorgen für Ärger im Ort.

Auf dem ehemaligen Bielomatik-Gelände sind keine Mobilfunk-Antennen mehr. Foto: Holzwarth

BEUREN. Bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat Beuren in seiner jüngsten Sitzung in der Kelter die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm der Gemeinde bis 2025 beschlossen. „Der Kernhaushalt der Gemeinde ist voll bestimmt durch die Lage der Panorama-Therme“, stellte Kämmerer Markus Walter fest. Da die Therme ein 100-prozentiger Eigenbetrieb der Gemeinde ist, sei der „ohnehin schon schlanke Haushalt noch einmal um rund eine Million Euro gekürzt worden, um die dringende Hilfe an die Therme zu ermöglichen“. Selbst Pflichtaufgaben, wie der ursprünglich in diesem Jahr vorgesehene Ausbau des Kindergartens Kelterplatz, müssten auf 2023 verschoben werden. Nur die Kosten für die Planung sind im Haushaltsplan 2022 noch eingestellt. Zudem plant die Gemeinde den Verkauf eines Bauplatzes, der rund 200 000 Euro einbringen wird.