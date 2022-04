Schwerpunkte

In Beuren fühlen sich Senioren wohler als anderswo

27.04.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Gemeinsam mit anderen Gemeinden und dem Landkreis Esslingen beteiligt sich Beuren am Projekt „Quartier 2030 – Gestaltung und Entwicklung lokaler Altenhilfelandschaften“. Zum Auftakt haben alle über 60-Jährigen im Ort Umfragebögen erhalten. Die Ergebnisse wurden nun vorgestellt.

Beuren schneidet in der Bewertung der über 60-jährigen Einwohner besser ab als die meisten anderen Gemeinden. Foto: Selle

BEUREN. In mehreren Gemeinden wurden bereits Bürger im Alter über 60 Jahren schriftlich gefragt, was sie sich in der Gemeinde wünschen und welche Angebote sie nutzen würden. Das Ziel der Aktion „Quartier 2030“ ist die Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen und von Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf. Die Umfrage stand unter dem Motto „Wie können wir gemeinsam für ein gutes Älterwerden in Beuren Sorge tragen?“. Die Fragebögen wurden vom Kuratorium Deutsche Altenhilfe (KDA) in Köln ausgewertet. Die Befragungsergebnisse aus Beuren hat Thorsten Mehnert ausgewertet und am Montag im Gemeinderat in der Kelter vorgestellt. Er saß in Köln, war aber über eine Übertragung auf Großbildleinwand gut zu sehen.