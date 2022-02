Schwerpunkte

In Altenriet soll es ein Bürgerbegehren gegen die neue Aussegnungshalle geben

21.02.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

In Altenriet haben sich mehrere Bürger zusammengetan, die den Gemeinderatsbeschluss für einen Neubau der Aussegnungshalle auf dem Friedhof für 900 000 Euro kritisch sehen. Sie wollen mindestens 107 Unterschriften sammeln und die Bürger dann mit entscheiden lassen.

Der Gemeinderat von Altenriet hat beschlossen, dass die alte Aussegnungshalle auf dem Friedhof abgerissen und ein ganz neues, modernes Gebäude gebaut wird – für Gesamtkosten von 900 000 Euro. Einige Bürger wollen, dass dieser Beschluss aufgehoben wird. Foto: Selle

ALTENRIET. Für viele Bürgerinnen und Bürger von Altenriet ist es ein lang gehegter Wunsch. Auf dem Friedhof soll es bei Beerdigungen mehr von Wind und Wetter geschützte Sitzplätze geben. Ein großer Teil der Trauergesellschaften stand in der Vergangenheit in Altenriet häufig im wahrsten Sinne des Wortes im Regen, da die aktuelle Aussegnungshalle nur wenig Platz bietet. In seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 hat der Gemeinderat daher bei zwei Enthaltungen beschlossen, dass auf dem Friedhof eine komplett neue Aussegnungshalle gebaut und das alte Gebäude abgerissen wird – für voraussichtliche Gesamtkosten von 900 000 Euro. Der Gemeinderat hatte den Baubeschluss getroffen, obwohl nur noch ein Landeszuschuss in Höhe von 70 000 Euro statt der zunächst kalkulierten 370 000 Euro erwartet wird.