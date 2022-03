Schwerpunkte

Impfstützpunkte im Landkreis Esslingen schließen Ende März

19.03.2022 05:30

Ab 1. April gibt es pro Landkreis nur noch je ein Impfteam zur Grundversorgung. Damit wird im Kreis Esslingen der Impfbus weiterbetrieben.

Noch bis Ende März hält der Landkreis Esslingen mit dem Malteser Hilfsdienst, dem Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter Unfallhilfe das Angebot der Corona-Impfungen an sechs Impfstützpunkten aufrecht.

Esslingen Dienstag bis Sonntag, jeweils 11 bis 18 Uhr, ehemaliges Hotel Park Consul, Grabbrunnenstraße 19 Nürtingen Montag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, Gemeindehaus St. Johannes,

Vendelaustraße 26 Filderstadt Samstag, Sonntag, Montag, jeweils 12.30 bis 18 Uhr, FILharmonie,

Tübinger Straße 40 Ostfildern (Impfbus) Donnerstag, Freitag, Samstag, jeweils 12.30 bis 18 Uhr,

Festhalle Kemnat, Pfingstweideweg 2 Kirchheim Dienstag, 12.30 bis 18 Uhr,

Stadthalle, Stuttgarter Straße 2 Plochingen Mittwoch, 12.30 bis 18 Uhr, Stadthalle, Hermannstraße 25

Die sechs Impfstützpunkte im Landkreis Esslingen schließen Ende März. Bis dahin kann man sich an den Stützpunkten, die es in Esslingen, Nürtingen, Ostfildern, Filderstadt, Kirchheim und Plochingen gibt, noch gegen Corona impfen lassen. Insbesondere Menschen ab 70 Jahren, Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren können sich dort noch unkompliziert die für diese Personengruppen empfohlene zweite Auffrischungsimpfung, die zweite Booster-Impfung, verabreichen lassen.