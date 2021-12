Schwerpunkte

Impfaktion in der Frickenhäuser Festhalle

13.12.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Beim „Impftag Neuffener Tal“ wurden gestern in der Frickenhäuser Festhalle bis zu 390 Impfdosen verabreicht. Im Einsatz waren drei mobile Impfteams des DRK-Kreisverbands und ehrenamtliche Helfer der örtlichen DRK-Bereitschaft und Feuerwehr.

Die Bürgermeister Gluiber, Ott, Bäcker, Taigel und Blessing (hintere Reihe von links nach rechts) und die ehrenamtlichen Helfer von der Frickenhäuser DRK-Bereitschaft und der Frickenhäuser Feuerwehr beim Impftag Neuffener Tal. Foto: Haußmann

FRICKENHAUSEN. 30 Millionen Menschen will die Bundesregierung bis Weihnachten geimpft haben. Damit will man die Zahl der täglichen Neuinfektionen reduzieren und somit die vierte Welle der Corona-Pandemie, die derzeit die Kliniken an die Kapazitätsgrenze bringt, brechen. Ein ehrgeiziges Unterfangen, das nur gelingen kann, wenn die Impfkapazitäten deutlich ausgebaut werden. Das geschieht nicht zuletzt in Form von aktiv werdenden Kommunen, die mit kurzfristig eingerichteten Impfstützpunkten einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. So auch am gestrigen Sonntag in Frickenhausen. In der Festhalle konnten sich Impfwillige in der Zeit von 12.30 bis 18 Uhr ihren ersten, zweiten oder dritten Piks holen.