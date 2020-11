Schwerpunkte

Immer mehr junge Unterensinger

04.11.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Gemeinderat befasste sich mit den Einwohnern zwischen null und 18 Jahren – Kinderhaus Brückenstraße wird schnell voll

Am Montag drehte sich in der Gemeinderatssitzung alles rund um die jungen Unterensinger: Der Kinder- und Jugendbeauftragte stellte seinen Tätigkeitsbericht vor, es wurden die Betreuungsformen für das neue Kinderhaus in der Brückenstraße festgelegt, außerdem die Gebühren für die Kinderbetreuung erhöht.

In der Brückenstraße wächst die neue Kita heran. Nun wurden die Betreuungsformen festgelegt. Foto: Just

UNTERENSINGEN. Seit 2009 kümmert sich Klaus Nimmrichter um die Belange der Unterensinger Kinder. Seine Stelle hat einen Umfang von 75 Prozent und wird zur Hälfte von der Gemeinde und vom Kreisjugendring getragen. Er kümmert sich um die Offene Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit, die natürlich in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen stehen. „Wir arbeiten flexibel, bedarfsorientiert und bieten auch zeitnah Hilfe an, wenn etwas ansteht“, fasste er das Prinzip zusammen.