Schwerpunkte

Im Wernauer Corona-Abstrich-Zentrum sind nun auch PCR-Schnelltests möglich

19.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Ab kommenden Montag, 21. Februar, kann man im Wernauer Corona-Abstrichzentrum (CAZ) einen PCR-Schnelltest machen. Das Ergebnis erhalten die Getesteten bereits nach 15 Minuten. „Wir freuen uns, dass wir das nun auch anbieten können“, sagt Steffen Schütze, bei den Maltesern Leiter der Corona-Dienste im Bezirk Neckar-Alb: „Bisher war es uns nicht möglich, da wir die nötigen Geräte nicht bekommen haben, die Nachfrage beim Hersteller war zu hoch.“ Besonders mit Blick auf den nahenden Sommer sei man froh über das Angebot. Denn für einige Reiseziele seien nach wie vor PCR-Tests nötig und bei vielen stehe der Urlaub an. „Die PCR-Schnelltests kosten 79 Euro, dafür hat man rasch Gewissheit und kann den Nachweis direkt mit nach Hause nehmen“, erläutert Schütze. Dabei seien sie in etwa so genau wie die standardmäßigen PCR-Tests. Die Abweichung betrage lediglich etwa ein Prozent. Das Zertifikat wird in Deutsch und Englisch ausgestellt, samt Ausweis- oder Reisepassnummer. Die PCR-Schnelltests werden allerdings nur privat zahlenden Kunden angeboten. Wer Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test hat, etwa weil er einen positiven Antigentest vorweisen kann, muss auf die Standardversion zurückgreifen. „Solche Tests von Personen mit Anspruch können wir zwar grundsätzlich abrechnen“, sagt Schütze: „Doch bei den PCR-Schnelltests wird uns derzeit nicht der volle Betrag vom Land erstattet. Das wäre für uns daher ein Minusgeschäft.“ Insgesamt gebe es bei den Tests im CAZ einen leichten Rückgang, aber die Nachfrage sei mit 260 Tests pro Tag nach wie vor hoch – möglich sind 500. Für die PCR-Schnelltests braucht man einen Termin, online unter https://www.malteser-neckar-alb.de/caz. joa Foto: Holzwarth