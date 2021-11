Schwerpunkte

Im Unterensinger Baugebiet Mittlere Braike verschwanden zu viele Bäume

24.11.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Dort, wo das Unterensinger Baugebiet „Mittlere Braike“ entstehen soll, wurden mehr Bäume und Büsche entfernt, als vorgesehen war. Die Anlieger sind entsetzt. Doch weil es keine Zeugen gibt, möchte die Gemeinde keine Anzeige erstatten.

An dieser Stelle sollte das Gehölz stehen bleiben. Wer es entfernt hat, bleibt ein Rätsel. Foto: Kahl

UNTERENSINGEN. Zwischen Esslinger Straße, Blumenstraße, Asternweg und Kiesweg soll im nächsten Jahr das Baugebiet „Mittlere Braike“ erschlossen werden. Die Planung sieht eine Grünfläche mit Spielplatz am östlichen Ende Richtung Kiesweg vor. Dabei sollte der vorhandene Baumbestand einbezogen und so weit es geht, erhalten werden. Daraus wird nichts. In der letzten Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Sieghart Friz, dass auf dem Gelände praktisch ein Kahlschlag stattgefunden hat. Nicht nur die Bäume, die entsprechend gekennzeichnet waren, sind fort, sondern auch die meisten anderen. Die Gemeinde steht vor einem Rätsel.