Im Regen durch Frickenhausen

09.08.2019, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

„Unterwegs in . . .“: Der Start unserer Sommerserie im Täle fiel nicht ins Wasser

Na klar, man hätte sich bessere Bedingungen für den Auftakt unserer Sommerserie „Unterwegs in . . .“ gewünscht. Denn zum Start in Frickenhausen regnete es am Mittwoch kräftig. Dennoch kamen zehn Unentwegte, die sich mit Redakteur Andreas Warausch und Bürgermeister Simon Blessing auf einen zweistündigen Spaziergang machten.

Endlich im Trockenen: Gespräche unterm Dach beim neuen Spielplatz am alten Friedhof

FRICKENHAUSEN. Los geht’s am Rathaus. Und man merkt es dem Schultes deutlich an: Am liebsten würde er gleich vor Ort über die Pläne für die neue Ortsmitte berichtet. Zuerst aber will die freilich mit Schirmen und wasserfestem Schuhwerk ausgerüstete Lesertruppe mit ihm und dem Redakteur noch ein paar andere Stationen anlaufen. Und bei unseren Spaziergängen in der Reihe „Unterwegs in . . .“ sind die Leser die Chefs.