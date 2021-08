Schwerpunkte

Maislabyrinth in Altdorf

24.08.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner

In Altdorf bietet die Landwirtsfamilie Butz nicht nur einen Bauernhof zum Anfassen, sondern auch ein Maisfeld an, in dem man sich verlaufen kann. Noch bis September ist das Labyrinth für Groß und Klein geöffnet.

Zwei Mütter aus Bempflingen und Pliezhausen machten sich mit ihren Töchtern mit großer Begeisterung auf den Weg durchs Labyrinth und fanden den Ausgang in rekordverdächtiger Zeit. Foto: Oechsner

ALTDORF. Kaum drin, sind die vier Mädchen mit ihren beiden Müttern auch schon wieder draußen: Etwa 15 bis 30 Minuten wird für einen Gang durchs Mais-Labyrinth veranschlagt, die Gruppe hat’s deutlich schneller geschafft. „Die haben den Weg sofort gefunden“, meint eine der Mamas lachend. Klar, dass sich die Töchter noch einmal zu einer zweiten Runde aufmachen – der Ehrgeiz ist geweckt, der Spaß ist riesengroß. Mit ihrem ersten Mais-Labyrinth hat die Familie Butz eine Attraktion geschaffen mit deren großen Erfolg sie so nicht gerechnet hat: Seit der Eröffnung am 22. Juli haben schon rund 1500 Erwachsene und unzählige Kinder das Wirrwarr durchlaufen: „Mehr als 3000 Besucher waren es sicher schon“, erklärt Junglandwirt Alexander Butz. Genau kann er es nicht sagen, denn Kinder unter 18 Jahren zahlen nichts für diese Attraktion mitten in der Natur und Erwachsene einen Selbstkostenpreis von einem Euro. „Ich freue mich mega über die positive Resonanz“, meint er.