Schwerpunkte

Im Juni wieder Weinwandertag in Neuffen

05.03.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Neuffener laden wieder in die Weinberge unterhalb der Burg ein.

NEUFFEN. Der Weinwandertag in Neuffen hat sich in den zurückliegenden Jahren vor der Corona-Pandemie immer größerer Beliebtheit erfreut. Doch die Pandemie hat die Veranstalter ausgebremst. Die Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck sowie einige private Wengerter hatten beim Weinwandertag in den Neuffener Weinbergen in gelungener Abstimmung beste Werbung für Wein aus dem Täle gemacht. Dass diese Veranstaltung wegen der Pandemie zweimal ausfallen musste, das haben viele Weintrinker und Menschen, die sich dem Neuffener Tal und der schönen Landschaft am Albtrauf verbunden fühlen, sehr bedauert.

Die gute Nachricht hat Bürgermeister Matthias Bäcker nun vergangene Woche verkündet. Nachdem die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit dem Bundeskanzler beschlossen hätten, dass Corona ab dem 20. März der Vergangenheit angehöre, gehe man bei der Stadt Neuffen davon aus, dass auch der Weinwandertag in diesem Jahr wieder stattfinden könne – „wenn ab März tatsächlich wieder die große Freiheit herrscht“. Unter welchen Voraussetzungen und Vorgaben, so Matthias Bäcker, bleibe noch abzuwarten.