Im Juli feiert Altdorfer Feuerwehr 150-jähriges Bestehen

Hauptversammlung der Altdorfer Feuerwehr im Jubiläumsjahr mit Ehrungen für 50, 40, 25 und 15 Jahre. Zahlreiche Beförderungen und Rückblick auf zwei Jahre im Pandemiemodus. Die Mitglieder freuen sich auf einen neuen Mannschaftstransportwagen im Herbst.

Von links: der stellvertretende Kommandant Christoph Wenzelburger, der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Rudlof, Kommandant Daniel Schaich, für 40 Jahre mit dem goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet: Rudolf Pfetsch und Steffen Thumm, Bürgermeister Joachim Kälberer und der stellvertretende Kommandant Mark Thumm. Foto: pm

ALTDORF. Die Freiwillige Feuerwehr Altdorf hielt vor Kurzem ihre Hauptversammlung ab. Wichtige Tagesordnungspunkte waren: eine Ehrung für 50 Jahre, zwei Mal das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre, dreimal in Silber für 25 Jahre sowie zwei Mal das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr. Bei den Wahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber im Amt bestätigt.