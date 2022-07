Schwerpunkte

Im Großbettlinger Kirchertäcker III soll neues Wohngebiet entstehen

20.07.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Großbettlinger Rat stimmt für die Schaffung eines neuen Wohngebiets mit Supermarkt im Kirchertäcker III.

Hier im Kirchertäcker III soll ein Wohnquartier, das 192 Menschen ein Zuhause bietet, entstehen. Foto: Oechsner

GROSSBETTLINGEN. Pfiffig, modern und vor allem ökologisch: So soll das künftige Wohnquartier Kichertäcker III inklusive eines Supermarktes laut Bürgermeister Christopher Ott aussehen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag wurde der städtebauliche Entwurf vorgestellt, an dem hatten die Gemeinderäte über eine zeitintensive Planungswerkstatt mitgearbeitet, und auch die Ideen von Großbettlinger Bürgern spiegeln sich darin wider – im Juni hatte die Gemeinde zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.