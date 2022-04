Schwerpunkte

Im Gemeinderat Bempflingen geht es um eine neue EU-Richtlinie

28.04.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Im Gemeinderat berichtete Kämmerin Tanja Galesky von einer neuen EU-Richtlinie. Außerdem ging es um die Unterbringung von Flüchtlingen.

André Wurster, Tim Trautwein und Jens Brandstetter (von links) von der Freiwilligen Feuerwehr bekamen ihre Ernennungsurkunden. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. So schnell kann’s auch gehen: In einer Rekordzeit von knapp über einer halben Stunde hatte der Bempflinger Gemeinderat am Dienstag die Tagesordnung abgearbeitet, die von einer Vielfalt an Aufgaben geprägt war.