Im Esslinger Landratsamt werden Umzugskartons gepackt

19.01.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Abriss des bisherigen Verwaltungsgebäudes in Esslingen und dessen Neubau haben zur Folge, dass Dienststellen des Landkreises übergangsweise in anderen Räumlichkeiten untergebracht werden müssen.

Die Kreisverwaltung zieht übergangsweise in die Esslinger Innenstadt. Dezernatsleiterin Monika Dostal hat Umzugskartons gepackt und ist ab heute mit ihrem Büro im „ES“. Foto: Lieb

„Das ES, 3. OG, C325“ steht auf den grasgrünen Aufklebern, die seit wenigen Tagen an den Büromöbeln von Monika Dostal kleben. Die komplette Belegschaft im Esslinger Landratsamt muss Umzugskartons packen. Die Etage, in der die Dezernatsleiterin Zentrale Steuerung ihr Büro hat, sieht schon ziemlich verwaist aus. Auf den Fluren stehen Container mit Aktenordnern zur Abholung durch das Umzugsunternehmen. Drinnen in den Büros stapeln sich die Möbel zum Abtransport. Eine große logistische Herausforderung für die Kreisverwaltung. Der Umzug soll so weit möglich im laufenden Betrieb über die Bühne gehen.