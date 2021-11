Schwerpunkte

Im Aichtal werden zusätzliche Busse fahren

12.11.2021 05:30

Busverkehr im Bereich Aichtal-Filderstadt wird mit weiteren Fahrern und Fahrzeugen unterstützt.

AICHTAL. Seit Mittwoch, 10. November, unterstützen Fahrer und Fahrzeuge von zwei weiteren Verkehrsunternehmen den Busverkehr im Linienbündel 11 im Bereich Aichtal-Filderstadt. Somit soll zunächst der Notfallfahrplan aufrechterhalten werden, so das Landratsamt Esslingen in einer Pressemitteilung. Die Behörde arbeite mit Hochdruck an einer Gesamtlösung. Der Landkreis Esslingen habe als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs derzeit alle Hände voll zu tun, den Busverkehr im Verkehrsraum Aichtal-Filderstadt sicherzustellen, nachdem ein Busunternehmen, das im Verkehrsraum das Linienbündel 11 bedient, den Verkehr nach Fahrplan und auch nach einem erstellten Notfahrplan nicht mehr aufrechterhalten kann.