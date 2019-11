Mehrere hundert freiwillige Helfer waren am Samstag im Nürtinger Stadtgebiet unterwegs um Müll zu sammeln. Die Resonanz auf die von Oberbürgermeister Johannes Fridrich ins Leben gerufene Stadtputzete war groß: Statt wie geplant in sechs, wurde am Samstag in 21 Bezirken Müll gesammelt – von der Zigarettenkippe bis zum Sofa kam einiges zusammen.

