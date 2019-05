Hohe Wahlbeteiligung bei Gemeinderatswahl

Kommunalwahl 2019: Die Zahl der Wähler stieg fast überall deutlich an – Etliche neue Gesichter in den Kommunalparlamenten

Auch in den Gemeinden im Nürtinger Umland wurden gestern die Stimmen der Gemeinderatswahlen ausgezählt.

Der Gang ins Wahllokal lässt sich mit einem Familienausflug verbinden. Foto: Sandrock

(psa) In fast allen Gemeinden um Nürtingen wurde eine deutlich gestiegene Wahlbeteiligung registriert. In manchen Gemeinden stieg die Zahl der Wähler im Vergleich zu 2014 um mehr als zehn Prozent. Der Erfolg der Grünen setzt sich in den Gemeinden, in denen die Partei mit einer Liste antrat, bis auf die kommunale Ebene fort.

In manchem Gremium werden künftig auch etliche neue Gesichter vertreten sein.

Hier die Landkreisgemeinden unseres Verbreitungsgebiets in alphabetischer Reihenfolge: