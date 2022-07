Schwerpunkte

Hohe Kosten für Sanierungen

01.07.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Das Parkhaus Sägemühle weist starke Schäden auf.

NECKARTENZLINGEN. Wie Ortsbaumeister Christoph Schmid in der vergangenen Gemeinderatssitzung mitteilte, ist der Damm am Höllbach, der im Juli 2021 gebrochen war, wieder hergerichtet. Die Wassermassen hatten den Spitzacker überflutet. Auch eine wasserdichte Schicht wurde in den Damm eingebaut. Das Bachbett wurde an einer Stelle so verändert, dass das Wasser nicht mehr mit voller Wucht auf den Damm trifft.

Am neuen Bauhof wird die 110 Meter lange Hochwasserschutzmauer fertiggestellt. Ebenfalls fertig werden die Streifenfundamente für die Gebäude. „Wir sind im Zeitplan, sodass wohl im September der Rohbau steht“, so Schmid.

Zum neuen Schuljahr sollen auch die Sanierungsarbeiten am Pavillonbau der Auwiesenschule abgeschlossen sein. Heizung und Sanitärarbeiten stehen an, für die der Gemeinderat rund 29 000 Euro bewilligte. Für die Brandschutz- und Elektroplanung am Neubau der Vier-Feld-Halle wurden rund 16 300 Euro beziehungsweise 95 400 Euro bewilligt.

Am Parkhaus Sägemühle gab es eine Begehung, die deutliche Schäden am Dach und in der Asphaltdecke ergaben. Im Untergeschoss müssen auch die Stützen saniert und die Ablaufrinnen ersetzt werden. Das beauftragte Fachbüro schlug umfangreiche Arbeiten vor, die in zwei Losen ausgeschrieben werden sollen. Die geschätzten Komplettkosten liegen bei rund 600 000 Euro, wobei ein Neubau mit vier Millionen Euro veranschlagt wurde.