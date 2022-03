Schwerpunkte

Hoffnung für Gambia kommt aus Frickenhausen

04.03.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Eine kleine Gruppe Ehrenamtlicher hat es sich zur Aufgabe gemacht, die medizinische Versorgung in Gambia zu verbessern. Bald soll ein Container mit dringend benötigten Geräten von Linsenhofen aus auf große Reise gehen.

Antonie Bäuerle, Musa Jallow und Josef Heer (von links) präsentieren das medizinische Gerät, das nach Gambia verschifft wird. Foto: Klemke

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. Ein Krankenbett neben dem anderen steht in der Kelter in Linsenhofen. Gleich daneben zahlreiche Rollstühle und Rollatoren. Dazu noch Monitore, Beatmungsgeräte, Verbandsmaterial. Man könnte meinen, in der Kelter entsteht derzeit ein improvisiertes Krankenhaus, allerdings dient sie nur als Zwischenlager. In den kommenden Tagen werden die vielen medizinischen Geräte die hier stehen verladen und auf den langen Weg nach Gambia geschickt.