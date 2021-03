Schwerpunkte

Höhere Parkpreise am Aileswasensee

26.03.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Gemeinderat Neckartailfingen befasste sich außerdem unter anderem mit einem Entwicklungskonzept für den Ort

Städtebauliches Konzept Neckarallee, Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept, Betrieb Aileswasensee 2021 und Deckung des Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen waren neben der Verabschiedung des Haushalts 2021 (siehe Extrabericht) die abendfüllenden Tagesordnungspunkte der Neckartailfinger Gemeinderatssitzung am Dienstag in der Festhalle Neckarallee.

Parken am Aileswasensee wird teurer – Der beliebte Badesee stand im Sommer 2020 wegen des großen Besucheransturms in den Schlagzeilen. Foto: Holzwarth

NECKARTAILFINGEN. Der Referent des Tagesordnungspunkts „Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept“, Professor Dr. Gerd Baldauf, war der Versammlung, bei der zwölf Gemeinderäte, fünf Verwaltungsvertreter und 18 Besucher präsent waren, per Videokonferenz zugeschaltet.