Herta und Günter Maetzing aus Neuffen feiern goldene Hochzeit

05.05.2022 05:30, Von Melanie Ludwig — E-Mail verschicken

Herta und Günter Maetzing aus Neuffen feiern heute ihre goldene Hochzeit. Das Ehepaar kennt sich allerdings schon seit über 70 Jahren.

Das Ehepaar Maetzing freut sich auf die Feier zu ihrem Ehrentag. Foto: Ludwig

NEUFFEN. Der leidenschaftliche Beatles-Fan Günter Maetzing wurde am 28. Februar 1948 geboren und kennt seine Frau Herta seit ihrer Geburt am 7. März 1951. Die beiden gebürtigen Franken wuchsen als Nachbarskinder gemeinsam in Velden an der Pegnitz bei Nürnberg auf.