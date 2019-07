Hochwasserschutz legte den Grundstein fürs Fest

15.07.2019, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

Zum 37. Mal lockte das Neckartenzlinger Dorffest mit einem bunten Programm für Jung und Alt

Das zweite Juli-Wochenende ist ein fixer Termin im Neckartenzlinger Veranstaltungskalender: Zum mittlerweile 37. Mal wurde am Wochenende das traditionelle Dorffest gefeiert.

Musikalischer Auftakt des Neckartenzlinger Dorffestes mit den Schönrain-Chören Foto: Eisenhardt

NECKARTENZLINGEN. Pünktlich zum Auftakt des 37. Neckartenzlinger Dorffestes am Samstagmittag hatte Petrus ein Einsehen und ließ es erst mal gut sein mit dem ungemütlichen Regenwetter. Ihre traditionelle zweitägige Feier hätten sich die Neckartenzlinger aber so oder so nicht nehmen lassen, das stellte Bürgermeisterin Melanie Braun gleich zu Beginn klar: „Natürlich hoffen wir, dass das Wetter jetzt hält, aber eigentlich gilt ja ,Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung‘.“