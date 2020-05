Schwerpunkte

Hindernisse bei Ausbau von Kreisstraße

16.05.2020 05:30, Von Uwe Gottwald

Grundsatzbeschluss zu Ausbau von Verbindung zwischen Grötzingen und Wolfschlugen – Problem ist der Grundstückserwerb

Der Ausbau der Kreisstraße 1222 zwischen Grötzingen und Wolfschlugen ist seit Langem in der Planung. Ein kleiner Abschnitt wurde bereits fertiggestellt. Für den Großteil fehlt es dem Kreis jedoch an der notwendigen Fläche. Nun soll in Grundstücksverhandlungen eingetreten und die Planung für den zweiten Bauabschnitt vorangetrieben werden.

Auf diesem kleinen Stück bei Wolfschlugen ist die Kreisstraße ausgebaut, auch der Rest bis Grötzingen soll diesen Standard erhalten. Foto: Holzwarth

Im Kreistagsausschuss für Technik und Umwelt kamen am Donnerstagnachmittag erstmals seit vielen Wochen wieder Kreisräte zu einer öffentlichen Sitzung zusammen, während man sich in der Corona-Krise bisher nur über elektronische Medien austauschen konnte. Thorsten König, der Leiter des Kreisstraßenbauamts, erläuterte die geplante Baumaßnahme.