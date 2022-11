Schwerpunkte

Hier wird St. Martin in Nürtingen und Umgebung gefeiert

09.11.2022 18:23, Von Tom Geyer — E-Mail verschicken

Kirchen und Kindergärten erinnern rund um den 11. November an die Geschichte des Heiligen. Auch in Nürtingen und Umgebung gibt es Umzüge und Martinsspiele.

Auch in Nürtingen und Umgebung gibt es wieder Laternenumzüge. Foto: Adobe Stock

Jedes Kind kennt die Erzählung des heiligen Sankt Martin. Im kalten Winter traf er auf einen Bettler, der nicht mehr als ein paar Lumpen am Körper trug. Kurzerhand teilte Martin seinen Mantel und gab dem frierenden Bettler eine Hälfte. Aufgrund dieser und weiterer Taten wurde er nach seinem Tod heilig gesprochen und ist bis heute als Schutzpatron und für seine Hilfsbereitschaft bekannt. Am 11. November, dem Todestag Martins, erinnert man vielerorts mit Aufführungen und Laternenwanderungen an seine Taten.