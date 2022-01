Schwerpunkte

Hier werden die Bäume abgeholt

05.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

In vielen Gemeinden unseres Verbreitungsgebiets werden am Samstag, 8. Januar, die Christbäume gesammelt.

Für die Aktionen am Samstag bitte alle Helfer darum, allen Schmuck von den Bäumen zu entfernen, da diese gehäckselt und kompostiert werden. Zudem werden die Corona-Hygiene-Regeln eingehalten.

In Altdorf findet wieder die alljährliche Christbaumsammelaktion des Evangelischen Jugendwerks statt. Die Bäume werden von 10 bis 13 Uhr gegen eine Spende von zwei Euro direkt vor den Häusern abgeholt. Der Erlös der Aktion ist für Projekte des EJW-Weltdienstes des Landesjugendwerks in Württemberg bestimmt.

In Altenriet sammelt der Liederkranz die Weihnachtsbäume gegen eine Spende von drei Euro am Baum ein. Der Baum muss gut sichtbar am Straßenrand ab 9 Uhr vor dem Haus stehen.

In Bempflingen und Kleinbettlingen sammelt der Posaunenchor zwischen 10 und 12 Uhr ausgediente Christbäume ein. Bis 10 Uhr soll der Baum gut sichtbar am Straßenrand stehen. Ein Zettel am Baum mit Name, Straße und Hausnummer des Besitzers hilft den Sammlern, die an der Haustüre klingeln und um eine freiwillige Spende bitten.

In Grafenberg sammelt der Jugendkreis der evangelischen Kirchengemeinde die Christbäume ein. Diese sollten bis spätestens 9 Uhr vor dem Haus liegen. Über Spenden freut sich der Jugendkreis.