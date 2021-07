Schwerpunkte

HHC Großbettlingen kommt gut durchs Corona-Jahr

12.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Trotz ausgefallener Veranstaltungen steht der HHC gut da

Wurden bei der Jahreshauptversammlung des HHC geehrt (von links): Robert Braininger, Martina Groh, Erwin Henzler, Karl Sagmeister, Inge Bühler und Werner Remmel.

GROSSBETTLINGEN (pm). Am Freitag lud der Handharmonika-Club Großbettlingen (HHC) zu seiner Jahreshauptversammlung ins Forum der Generationen in Großbettlingen ein. Vorsitzende Martina Groh fasste die Ereignisse der letzten Monate zusammen. So musste die Vereinsarbeit vor allem online und über telefonischen Austausch stattfinden. Immer neue Verordnungen sorgten dafür, dass trotz ausgefallener Veranstaltungen und Proben einiges zu erledigen war.