HHC Frickenhausen blickt optimistisch in die Zukunft

05.05.2022

Auch Ehrungen gab es bei der Hauptversammlung des Handharmonikaclubs.

FRICKENHAUSEN. Die Hauptversammlung des HHC fand kürzlich im Saal der Freiwilligen Feuerwehr Frickenhausen statt. Der Vorsitzende Eberhard Bügner eröffnete eine für den HHC große Versammlung.

Sowohl die Berichte des Vorstands als auch des Akkordeonlehrers und Dirigenten ließen die Zuhörer optimistisch in die Zukunft blicken. Es könne mittlerweile wieder geprobt werden, erfreulicherweise blieb es bei der gleichen Schülerzahl wie bei der letzten Versammlung.

Der Akkordeonlehrer Claus Gregostubiris betonte, dass das keine Selbstverständlichkeit sei bei so langer Pandemiezeit und damit verbundenen Einschränkungen im Ausbildungsbetrieb. Die Werbeaktionen zu Jahresbeginn führten zu Schnupperstunden, das wiederum lässt auf Neumitglieder hoffen.

Dirigent Stefan Weber berichtete von einem Online-Experiment des Orchesters während des Lockdowns. Einzeln aufgenommene Stimmen wurden von Mitglied Jonas Weber am PC zusammengespielt, und per Videokonferenz konnte sich das Orchester gemeinsam am Resultat erfreuen. Laut Dirigent Weber sei dies eine tolle Sache für die Orchestergemeinschaft gewesen. Derzeit erarbeite das Orchester ein Repertoire für einen Open-Air-Auftritt im Juni.