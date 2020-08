Schwerpunkte

Herbert Haag vermittelt im Freilichtmuseum Beuren die Tradition des Köhlerns

01.08.2020 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Herbert Haag vermittelt im Freilichtmuseum Beuren die Tradition des Köhlerns an die nächste Generation

Herbert Haag gibt seinem Team Instruktionen für den Aufbau, rechts der Nachwuchsköhler Silas Claß. Foto: Aigner

BEUREN. Auf einer Hochzeit im Nassachtal stehlen sich einige Jungen von der Gemeinschaft weg. Sie toben durch die Landschaft, spielen Fangen. Einer der Gruppe hält kurz inne. Er atmet tief ein und bewundert die Umgebung, in der er sich mit seinen Freunden befindet. Er ist fasziniert von den großen, braun-schwarzen Hügeln, die um ihn aus der Erde ragen. Es sind Kohlemeiler. „Das hat mich unheimlich beeindruckt. Das war der Zeitpunkt, an dem mir klar wurde: Ich will Köhler werden“, sagt Herbert Haag aus Dettingen an der Erms. Seine Augen strahlen, als er von dem Moment aus seiner Kindheit erzählt. Die Hochzeit fand 1961 statt, Haag war damals neun Jahre alt.