„Herausragende Arbeit zum Wohle der Gemeinde“

31.10.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Nach 39 Dienstjahren geht der Großbettlinger Hauptamtsleiter Edmund Zanger in den Ruhestand – und bekommt die Bürgermedaille in Gold

Bürgernah, kompetent, fleißig, erfolgreich, ruhig, besonnen, menschlich, vertrauensvoll, fair – das ist nur eine Auswahl der Attribute, mit denen Großbettlingens Hauptamtsleiter Edmund Zanger bei seiner Verabschiedung charakterisiert wurde. Ihm wurde für seine jahrzehntelange herausragende Arbeit zum Wohle der Gemeinde die Bürgermedaille in Gold verliehen.

Abschied in Großbettlingen: Bürgermeister Martin Fritz (rechts) und Gemeinderat Michael Fronmüller (links) ehrten Edmund Zanger (in der Bildmitte mit seiner Frau Conny). Foto: Fritz

GROSSBETTLINGEN. Einen langjährigen und verdienten Mitarbeiter wie Edmund Zanger aufgrund der Coronavorschriften einfach still und leise in den Ruhestand zu schicken geht einfach nicht. „Uns war es ein wichtiges Anliegen, Sie in einem würdigen Rahmen zu verabschieden“, begann Bürgermeister Martin Fritz seine Verabschiedungsrede im „Forum der Generationen“.