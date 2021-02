Schwerpunkte

Heller-Azubis spenden für Vesperkirche

01.02.2021

Seit vielen Jahren unterstützen Auszubildende von Heller aktiv bei der Nürtinger Vesperkirche und helfen etwa bei der Essensausgabe. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Initiatoren der Vesperkirche um Evi Handke von der evangelischen Gesamtkirchengemeinde haben sich aber etwas überlegt. Bedürftige Menschen haben trotz Corona die Möglichkeit ein Mittagessen „to go“ in der Lutherkirche zu bekommen. Und auch für die Heller Auszubildenden-Initiative (HAI) ist es selbstverständlich, in diesem Jahr zu helfen. „Wir hätten uns natürlich wieder sehr gerne aktiv eingebracht, wollten aber dieses Jahr in jedem Falle durch eine Spende helfen“, sagt Pero Kozul von der Jugendvertretung der Heller-Azubis. Deshalb überreichten die Vertreter des Nürtinger Werkzeugmaschinenbauers am Donnerstag einen Scheck über 1000 Euro an die Macher der Vesperkirche. „Uns freut es sehr, dass die Jugendlichen auch in der aktuell schwierigen Zeit an andere Menschen denken und das Projekt Vesperkirche mit der Spende großzügig unterstützen“, freut sich Handke, die mit ihrem Team aktuell zwischen 170 und 200 Essen täglich ausgibt. Das Geld stammt hauptsächlich aus den Weihnachtsverkäufen der vergangenen beiden Jahre, wo Azubis Selbstgebautes für den guten Zweck auf dem Nürtinger Weihnachtsmarkt verkauft haben.