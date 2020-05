Schwerpunkte

Heimleitung ruft zum Boykott auf

15.05.2020 05:30, Von Bernd Köble — E-Mail verschicken

In Pflegezentren versucht man Bewohner vom Unsinn angekündigter Massentests zu überzeugen – Vom Landratsamt kommt Kritik

Am Sinn zweifelt kaum jemand der Verantwortlichen, allenfalls am Zeitpunkt. Dass in den Senioren- und Pflegeheimen im Land Bewohner und Mitarbeiter nicht schon viel früher flächendeckend auf das Coronavirus getestet wurden, hat in erster Linie wirtschaftliche Gründe.

Distanz, die nur schwer zu ertragen ist: Für Pflegeheimbewohner werden ab Montag wieder Besuche möglich. Gleichzeitig lässt das Land erstmals lückenlos alle Mitarbeiter und Bewohner auf Corona testen. Foto: Markus Brändli

KIRCHHEIM/NÜRTINGEN. Jetzt will sich das Sozialministerium ein aktuelles Bild über das Infektionsgeschehen in Heimen machen, da deren Bewohner als besonders gefährdet gelten. Das Land übernimmt erstmals die Kosten für lückenlose Tests. Im Kreis Esslingen sollen in den kommenden Wochen rund 9000 Personen Abstriche bekommen.