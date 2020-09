Schwerpunkte

Hebräisch, Hegel und Hölderlin

11.09.2020

Das Evangelische Bildungswerk im Landkreis Esslingen stellt sein Halbjahresprogramm vor

Einige der Angebote im Heft mit 100 Seiten stehen noch unter Corona-Vorbehalt, doch das neue Halbjahresprogramm des Evangelischen Bildungswerks im Landkreis Esslingen ist wieder sehr aktuell und vielseitig geworden. Die Veranstaltungen sind im ganzen Landkreis und online zu nutzen.

(pd) Wer bewegt die Kirche? Der Heilige Geist, mag der Theologe antworten, die Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold gibt noch eine weitere Antwort: Frauen! Darüber spricht sie am Mittwoch, 14. Oktober, in Frickenhausen. Wenn die Frauen das mit der Kirche übernehmen, können die Männer ja solange klettern gehen, am Samstag, 26. September, mit dem Bildungswerk im Kletterwald Plochingen.

Ab Dienstag, 6. Oktober, treffen sich Männer jeden Dienstagmorgen ab 7.30 Uhr zu „Bizeps und Bibel“, thematisch geht es diesmal um „Friedrich Hölderlin und die Bibel“. Wer will, kann an jedem Morgen gleich vor Ort bleiben und sich danach mit Dr. Werner Grimm in der hebräischen Lektüre des Alten Testaments üben. Beide Angebote sind nun im Nürtinger Martin-Luther-Hof zu Hause.