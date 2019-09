Haushaltsplus fällt wohl höher als geplant aus

28.09.2019, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Finanzzwischenbericht zeigt den Etat des Landkreises trotz einiger Schwankungen auf Kurs

Die Kreisfinanzen entwickeln sich gemessen am Haushaltsansatz weiterhin besser als erwartet. Das zeigt der jüngste Finanzzwischenbericht für das aktuelle Haushaltsjahr, den die Verwaltung am Donnerstag im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags vorlegte.

Bereits im vergangenen Jahr wurden Ergebnisverbesserungen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 17,4 Millionen Euro erzielt. Allerdings wurde ein Teil davon dieses Jahr für überplanmäßige Ausgaben beim Verwaltungsgebäude in Plochingen auf dem ehemaligen Klinikgelände sowie für den Neubau der Albert-Schäffle-Schule in Nürtingen und für den Neubau der Sporthalle in Esslingen-Zell benötigt. Weitere 3,5 Millionen Euro werden in Form von Bausparverträgen in der Ergebnisrücklage angespart, um sich das derzeit günstige Zinsniveau für anstehende Großprojekte in den kommenden Jahren zu sichern. Dazu zählen vor allem der Neubau von Verwaltungsgebäuden in Esslingen am Standort des alten Landratsamtes und in Plochingen auf dem ehemaligen Klinikgelände sowie die Sanierung und die Erweiterung der Bodelschwinghschule und die Fertigstellung der Albert-Schäffle-Schule in Nürtingen.