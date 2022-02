Schwerpunkte

Haushalt: Neuffen blickt optimistisch in die Zukunft

17.02.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Der Haushalt der Gemeinde ist positiv. Für Investitionen sollen in den kommenden Jahren dennoch Kredite in Millionenhöhe aufgenommen werden. Pläne für die neue Außenanlage der Stadthalle nehmen Form an.

Ulrich Uphaus von Kuula Landschaftsarchitekten Berlin stellte die Planungen für die Außenanlagen der Neuffener Stadthalle vor. Foto: Böhm

NEUFFEN. „Ich bin zufrieden und blicke den kommenden Jahren optimistisch entgegen“, sagte Bernd Eggstein. Der Gemeindekämmerer stellte am Dienstagabend bei der Gemeinderatssitzung die Finanzplanung und das Investitionsprogramm der Stadt für die Jahre 2022 bis 2026 vor.